Recept van de dag: ravioli met corned beef

Hou je vast dan, hier komt die: schik de ravioli (uit blik ook nog, heeeeeerlijk) in een beboterde ovenschotel. Snijd de corned beef in reepjes en verdeel over de ravioli. Vermeng de zure room met de Parmazaanse kaas en de tomatenketchup (!) en zout en kruiderij naar smaak.

Bekijk ook: Het beste van bruine bonen

Giet over de cornedbeef en zet de schotel 20 minuten middenin een op 200°C voorverwarmde oven. Strooi er dan nog wat gemalen jonge kaas over en schuif het geheel nog 10 minuten in de oven. De kaas moet draden trekken, je snapt het wel. Geef er koolsla bij, staat er ook nog.

Geen sprake van, als je dit eet, eet je er geen koolsla bij. Pinda’s misschien, als nagerecht. (Knipoog).

Nodig voor een dolle bui:

• 1 groot blik ravioli

• 250 gr corned beef

• ¼ l zure room

• 3 eetl Parmezaanse kaas, geraspt

• peper

• 2 eetl tomatenketchup

• 100 gr jonge kaas geraspt

• pinda’s naar smaak