Lezersreis: genieten van de Kroatische zon in Brač

Ontdek de prachtige stranden van Bol

Bol is de oudste stad op het eiland Brač en uitermate geschikt voor een ideale familievakantie. De stad heeft nog een echte klassiek mediterrane uitstraling, met smalle gezellige straatjes, goede restaurants en bars.

Bol is gelegen aan de zuidkust van Brač en staat bekend om zijn prachtige stranden. Het bekendste is het ’Zlatni Rat’ (Gouden Hoorn) strand. Dit kiezelstrand wordt gekenmerkt door zijn unieke vorm, die door het getij constant verandert. Bol is eveneens een van de beste streken van Kroatië om te surfen.

Je verblijft in Hotel Bluesun Elaphusa

Je verblijft in Hotel Bluesun Elaphusa in Bol. Een aanrader voor de zon- en zee aanbidder, maar ook voor de sportievelingen. Het hotel beschikt namelijk over het grootste wellness- en fitnesscentrum op het eiland Brač.

Bovendien is er een tenniscentrum met 26 gravelbanen en een bowlingbaan. Het hotel is ideaal gelegen op loopafstand van het centrum en het bekende Zlatni Rat strand met de vele watersportmogelijkheden.

Geniet 's avonds in de Bolero Cocktail Bar of de nachtclub van het hotel. Kortom, een aanrader voor iedereen!

8-daags arrangement vanaf € 449 p.p.

Inclusief

• Retourvlucht Rotterdam-Brač

• Luchthavenbelasting/brandstofheffing;

• Nederlandssprekende reisleiding;

• Retourtransfer luchthaven/hotel;

• 7x overnachting inclusief ontbijt.

• Gratis Brač Island tour t.w.v. € 42 p.p.

Exclusief

• Boekingskosten € 25 per boeking

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Reisperiode:

11 mei t/m 5 oktober 2019

Boekingsperiode

t/m 31 maart 2019, aankomst op zaterdag

