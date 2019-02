Recept van de dag: bolognese-rolletjes

Hé, dat ken ik van vroeger, van de pannenkoeken voor de kinderen. Pannenkoek bakken, vullen, oprollen, in gelijke stukken snijden, naast elkaar leggen, de oven in met een laag kaassaus en het lijkt of je heel wat hebt gemaakt.

Nodig voor samen voor de buis:

•1 ui, gesnipperd

•350 gr hoh-gehakt

•100 gr tomatensaus

•1 rol pizzadeeg

•1 bol mozzarella in schijfjes

•paar takjes peterselie

Bereiding:

Zo ook hier, het lijkt geweldig en smaakt herkenbaar: fruit ui met gehakt en tomatensaus. Rol pizzadeeg uit, bestrijk het met tomatensaus, dan plakjes mozzarella. Oprollen en in de vriezer stevig laten worden. Kwartier is genoeg.

Snij dan in plakken van drie centimeter. Leg op een bakvorm, bestrooi dik met kaas en dan nog 20 minuten de oven in op 210°C. Bestrooi met vers gehakte peterselie. Je wint er geen culinaire prijzen mee maar het is wel zo op!

Oh, ja, daar hoort een pils bij. Maar niet zo’n zoete; beugeltje Grolsch?