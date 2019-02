Zelden zal een spreekwoord zó van toepassing zijn geweest op een leven in zijn allerlaatste uren. Als de nood het hoogste is, is de redding nabij. Kansloos, opgegeven door zijn artsen, klaar om binnen 48 uur te sterven aan een energieloos hart, kwam uit onverwachte hoek levensreddende hulp voor een voormalige tegelzetter uit de Betuwe.