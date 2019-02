Recept van de dag: de beste kippenpoten

Nodig voor twee personen:

2 kippenpoten, van goede afkomst

2 uien

2 tenen knoflook

2 takken rozemarijn

2 tomaten in stukjes

Zout en peper

3 eetl olijfolie

1 theel suiker

2 theel tomatenpuree

200 ml kippenbouillon

1 eetl kappers

5 blaadjes basilicum

Bereiden:

Meng de helft van de knoflook met wat gehakte rozemarijn. Maak de huid van de kippenpoten iets los met je vingers en duw het rozemarijnknoflookmengsel eronder.

Bak in olie mooi bruin, leg ze even weg. Voeg de ui, de resterende knoflook en de tweede tak rozemarijn toe aan de braadpan en bak op matig vuur drie minuten. Roer een snufje suiker en tomatenpuree erdoor.

Voeg de tomaten en bouillon toe en breng aan de kook. Leg hier de kippenpoten in. In de hete oven op 200° C graden, drie kwartier. Hou de kippenpoten in de gaten, misschien moet er wat folie over om te voorkomen dat ze te donker worden. De saus dampt stevig in, misschien een beetje bouillon toevoegen.

Haal de braadpan uit de oven. Wat kappertjes erbij, een scheut olie, wat basilicum, stokbrood en met een De Koninck amber in het glas zit je flink hoog op de culinaire genotscurve. Heerlijk die haast middeleeuwse smaak van dit bier bij de frisheid van de tomaat en de kappers.