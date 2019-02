We blijven vaker in eigen land

Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Dankzij de snikhete zomer van 2018 gaan dit jaar meer Nederlanders op vakantie in eigen land. De voorkeur gaat uit naar een hotel, bungalow of vakantiepark, maar ook de (sta)caravan zit in de lift. Vooral provincies als Gelderland, Limburg, Drenthe en Zeeland zijn in trek.