Filmrecensie: ‘If Beale Street could talk’ ✭✭✭✭✩

Alonzo is onterecht gearresteerd voor een verkrachting, zijn vriendin Tish blijft alleen achter in het New Yorkse Harlem. Zwanger, ontdekken we in de eerste minuten van Beale Street. En dus gaat de tijd dringen om Alonzo vrij te krijgen. Dat lijkt onbegonnen werk, ondanks de steun die Tish krijgt van haar schoonvader en eigen ouders. Blanke autoriteiten hebben hun rancuneuze koers al van tevoren vaststaan.

Jenkins vertelt dat verhaal door heen en weer te pendelen tussen verschillende tijden. Terug naar de mooie liefdesmomenten en weer vooruit naar de harde realiteit. Maar dan zonder daar een rauw gruwelverhaal van te maken. De sfeer die hij vangt is - net als in Moonlight - prachtig teder. Gefilmd met een fluwelen hand en versterkt door een soundtrack die klassieke cello’s met bluestrompetten vermengt. Ondanks al het onrecht voeren verbroedering en liefde de boventoon in Beale Street. Er zit berusting in de dingen die verkeerd lopen. Wat het gevoel van machteloosheid juist schrijnender maakt.