Filmrecensie: ‘Alita: Battle Angle’ ✭✭✭

Verbazing en nieuwsgierigheid zijn niet de enige reden voor die blik. De grootte van Alita’s ogen gaat ook terug op de manga van de Japanse striptekenaar Yukito Kishiro, haar geestesvader. James Cameron (Titanic, Avatar) had al sinds de eeuwwisseling een verfilming van diens cyberpunk-avontuur in de planning, maar droeg wegens tijdgebrek zijn zelfgeschreven scenario over aan Robert Rodriguez (El Mariachi, Sin City).

Blootstelling aan gevaarlijke situaties - zoals de futuristische extreme sport Motorball - blijkt voor Alita dé manier om haar verloren herinneringen terug te krijgen. Met hulp van haar vriend Hugo (Keean Johnson) ontdekt zij zo gaandeweg dat zij eigenlijk een superieur wapen is. Hoe zij dat wapen zal inzetten - voor goed of voor kwaad - blijft wel háár keuze.

Met grensverleggende ‘performance capture’-technieken wekte actrice Rosa Salazar de titelheldin tot leven. Dat de emoties van haar volledig gedigitaliseerde personage oprechter voelen dan van de mensen die haar omringen, is de grootste verdienste van deze film. Verder is Alita: Battle Angel vooral een visueel actiefeestje, waarbij de pret wat wordt gedrukt door het rommelige verhaal. De meeste personages lijken intussen zó uit de manga geknipt en blijven inhoudelijk zo plat als papier.