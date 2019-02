Filmrecensie: ’Happy death day 2U’ ✭✭✩

Niet alleen de wereldwijde bioscooprecette van 125 miljoen dollar rechtvaardigde een vervolg; griezelspecialist Landon (Paranormal activity) wilde ook nog dolgraag vertellen hoe Tree in haar huiveringwekkende tijdlus terechtkwam. Dat doet de filmmaker in Happy death day 2U, waarin we zien hoe Tree’s medestudent Ryan in het geniep aan een tijdmachine werkt. Maar door een fout in zijn algoritmes komt Tree niet alleen wéér op haar sterfdag terecht; ze belandt ook in een parallelle tijdsdimensie, waardoor ze dit keer een ándere moordenaar achter zich aankrijgt. Snapt u het nog? Toegegeven, het is goed opletten in deze wat gekunstelde horrorkomedie. Happy death day 2U lijdt aan wat ze in Hollywood ‘sequelitis’ noemen: een gemakzuchtige herhaling van zetten waarbij geld verdienen belangrijker lijkt dan bevlogen cinema maken. Even vonkt de film als Tree met enkele hilarische zelfmoordpogingen een breuk in haar nieuwe tijdlus probeert te forceren: onbevreesd duikt ze in een houtversnipperaar, skydiven doet ze zonder parachute. Het zijn te weinig hoogtepunten in een griezelkomedie die duidelijk lijdt onder een gebrek aan inspiratie.

