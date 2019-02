Filmrecensie: ‘Double vies’ ✭✭✭✩

Echtgenoten Juliette Binoche en Guillaume Canet houden er allebei iemand anders op na in ’Double vies’.

Opnieuw biedt schrijver-regisseur Olivier Assayas actrice Juliette Binoche een prachtig podium in Double vies (‘dubbellevens’), nadat hij haar eerder liet stralen in The clouds of Sils Maria (2014). Dit keer mag de actrice zich vooral van haar onderkoeld komische kant laten zien, in een film die zich afspeelt in de uitgeverswereld.