Filmrecensie: ‘Continuer’ ✭✭✭

Een moeder (Virginie Efira) en haar bijna volwassen zoon (Kacey Motter Klein) trekken in Continuer te paard door Kirgizië. Hij is duidelijk de meer geoefende ruiter, maar was liever ergens anders geweest. Zij is meer thuis in het land zelf, spreekt de taal en heeft hem min of meer meegesleept. Er is tussen hen veel oud zeer, veel onbegrip, veel dat nooit is uitgesproken.

Zal hun gedeelde ervaring hen dichter tot elkaar brengen? Die vraag én de vraag wat hen uit elkaar dreef, vormen de brandstof van dit bescheiden familiedrama, gebaseerd op de roman van Laurent Mauvignier. De natuur voorziet niet alleen in een fotogeniek decor, maar zorgt soms ook voor obstakels en gevaren. Intussen blijven moeder en zoon elkaar zoeken. Dat daarbij in Continuer de reis telt en niet de bestemming, leidt echter tot een frustrerend abrupt einde.