Het vieren van de liefde is echter niet voor iedereen weggelegd.

Single zijn is zo goed als de norm in de stad. Een groot deel van de populatie gelooft het dus wel met Valentijn. Trouwens, de Amerikaanse feestdag kan ook ongelofelijk wrang aanvoelen en op het hart trappen. Het kan zomaar net over zijn met de man of vrouw die vorige week nog de grote liefde leek. Of nog ingrijpender, sommigen hebben deze week besloten om te gaan scheiden.

Voor die groep geldt: zout op met die Valentijnsdag!

Merlijn Boshuizen van Carsmash houdt een Valentijnsdag-activiteit voor alle anti-Valentijners: op de autosloperij in Vijfhuizen kunnen geïnteresseerden hun ongemak afreageren op een sloopauto.

„Schrijf met een spuitbus de naam van je ex op de auto. Sla je liefdesverdriet eruit door een ruitje in te tikken. Of ga helemaal los met een sloophamer, honkbalknuppel of breekijzer. Alles is mogelijk”, zegt hij grijnzend.

Liefhebbers moeten zich voor het grote ram- en aftuigwerk wel eerst aanmelden bij Carsmash. Voor een paar tientjes mag iedereen zich anderhalf uur uitleven. Tot slot wordt er een glas bubbels geschonken. Om toch relaxed weer naar huis terug te keren.