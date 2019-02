’Ruimte in je kast betekent ruimte in je hoofd’

Ⓒ 123rf

Ze liggen daar maar te verstoffen in mijn kast: vijf gloednieuwe witte trouwjurken met rode accenten. Ooit op de kop getikt voor 15 gulden per stuk. Toen wist ik zeker dat ik van die prachtige satijnen stof mijn eigen trouwjurk zou laten ontwerpen. Inmiddels zijn we zeker twintig jaar verder en ben ik nog altijd niet getrouwd. Dat gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Hoewel intens gelukkig in de liefde, is het fenomeen huwelijk simpelweg geen onderwerp hier in huis.