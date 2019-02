Oproep: wat zijn uw herinneringen aan de Elfstedentochten van 1985 en 1986?

Het peloton wedstrijdrijders tijdens de dertiende Elfstedentocht op de Witmarsumervaart bij Schettens, een dorp in de buurt van Bolsward. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Huibers

Het lijkt vandaag misschien al voorjaar, maar ruim dertig jaar geleden werden eind februari nog maar liefst twee Elfstedentochten verreden. Eén in 1985 en één in 1986. Wat zijn uw herinneringen aan deze twee bijzondere evenementen? Reed u mee of stond u langs de kant om aan te moedigen? Of volgde u het geheel, zoals miljoenen anderen, gewoon via de televisie?