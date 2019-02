Recept: pastasalade

Nodig voor twee personen:

•160 gr Fregola Sarda Tostata

•2 eetl boerenboter

•1 eetl verse tuinkruiden, fijngesneden (1 theel droge Italiaanse kruiden)

•100 blauwe bessen

•1 avocado, geschild in reepjes gesneden

•1 bos veldsla

•4 eetl crème fraîche

•zout en een fruitige peper als Baie de Timut. (Er gaat een wereld voor je open)

•citroen om te raspen

Bereiden

Van het merk Green Age kan je Fregola Sarda Tostata kopen. Dat is pasta van geroosterde Durum tarwe. Je kookt het acht minuten, zoals rijst, een vingerkootje water erboven en na acht minuten is het mooi droog. Reken 60 gram per persoon. Je kan het ook in ruim water koken en afgieten maar je spoelt dan ook veel goeds en vooral smaak weg.

Is het gaar dan roer je er een klont boter door plus je fijngesneden tuinkruiden. Wat zout en peper en dan de blauwe bessen. Zo gaaf die dingen, smaken overal bij en geven een prachtige verdieping aan de smaak zonder zoet te worden. Avocado in reepjes. Citroensap erover, dan de bieslook erdoor en natuurlijk de veldkers.

Omscheppen met crème fraîche, klein beetje citroenrasp. Als je er aan weet te komen, gebruik je peper uit Katmandoe van Terre Exotique en er tinkelen smaken om je heen. Niets dan samengepakte gezondheid dit gerecht. Een Lowlander India Pale Ale in het glas maakt het allemaal nog feestelijker.