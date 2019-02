Lezersreis: naar het hart van Rusland

Een kennismaking met grote en kleine steden die de diversiteit van het Russische heden en verleden tentoonspreiden in al hun glorie Van de Russische Oriënt in Kazan, centrum van de Tataarse cultuur, naar het muzikale bedevaartsoord Votkinsk, waar Tsjaikovski werd geboren. Van het voormalig Sovjet-verbanningsoord Nizjni Novgorod naar het orthodoxe Rusland, te zien in het Ipatiëvklooster in Kostroma. En dan naar het eindpunt van de bootreis, Moskou.

De regeringsstad, zenit van de Russische Federatie, wisselt hippe moderniteit af met het keizerlijk en revolutionair verleden van paleizen en kerken tot het gebalsemde lichaam van revolutieleider Lenin, te zien op het Rode Plein.

Telegraaf-correspondent Pieter Waterdrinker voorziet deze reis van commentaar en deelt zijn ervaringen en kennis van Rusland, gekoppeld aan het brede scala van getuigen van de woelige Russische geschiedenis.

Programma

Dag 1 Amsterdam - Moskou - Perm

Dag 2 Perm

Dag 3 Tsjaikovsky

Dag 4 Jelaboega

Dag 5 Kazan

Dag 6 Nizjni Novgorod

Dag 7 Plios

Dag 8 Kostroma

Dag 9 Oeglitsj

Dag 10 Moskou

Dag 11 Moskou - Amsterdam

Volgorde- en onderdelen van het dagprogramma zijn onder voorbehoud.

Inbegrepen

• Vlucht Amsterdam – Perm (overstap Moskou); Moskou – Amsterdam

• Haven- en brandstofgelden

• Verblijf aan boord MS Princess Anabella o.b.v. volpension

• Vervoer/entrees conform programma

• Begeleiding door Pieter Waterdrinker

• Zijn boek Tsjaikovskistraat 40

Exclusief

• Toeristische uitnodiging & visum

• Eigen uitgaven en fooien

• Reis- en/of annuleringsverzekering

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

• Administratiekosten € 25,- per boeking

Reisdatum:

28 sep 2019

Reissom:

Vanaf € 2495 P.P.

