Oproep: betaalt u entree voor populaire steden?

De Italiaanse trekpleister wil een vergoeding voor dagtoeristen omdat het al jaren kampt met een overvolle stad. Volgens de inwoners van Venetië is de situatie onhoudbaar geworden. Een geluid dat je ook steeds vaker hoort in Amsterdam. In Barcelona en Berlijn is men de rolkoffertjes eveneens spuugzat. Wellicht volgen andere steden het Italiaanse voorbeeld.

Laat u zich tegenhouden door eventueel entreegeld in drukke steden? Blijft u om andere redenen weg, bijvoorbeeld uit respect voor de lokale bewoners? Of kunnen die paar euro’s per dag er heus wel bij? Wat vindt u überhaupt van het idee?

