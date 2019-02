Recept van de dag: lentemosselen

Nodig voor 4 personen:

•2 kg mosselen

•2 dl droge witte wijn

•400 gr spinazieblaadjes

•1 eetl geroosterde sesamzaad

•1 bosui, alleen het wit

•1 cm verse gember, geraspt

•½ rode peper, flinterdun, zonder zaad en zaadlijst

•3 eetl dunne sojasaus (bijv Kikkoman)

•50 ml zonnebloemolie

•2 eetl sesamolie

•mespunt wasabi

Bereiding:

Eerst dressing maken. Het wit van de bosui heel, heel fijn snipperen, de gember raspen, en de Spaanse peper flinterdun snijden. Klop sojasaus, de olies en de wasabi samen en doe daar de ui, gember en peper bij. Zet koud weg.

Kook de mosselen in de wijn. Haal uit de schelp. Dan even de spinazie slinken. Uitdrukken. Doe op de borden een pluk spinazie, schik er mosselen op, druppel er dressing over. Wat sesamzaad. Nog even met de zwarte peper erboven voor de geur. En ja, een klodder mayo erbij mag ook. In het glas een IPA, het voelt als lente, heerlijk die citrussmaken van de bijvoorbeeld de Vedett extra pale ale.

Goed stuk brood ernaast. Ook heel lekker met een schaal dampende aardappels ernaast. Wel gladkokers dan.