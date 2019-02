De Mini Cooper S Works GP is de meest radicale Mini ooit gebouwd. Licht, snel, opvallend en gelimiteerd tot 2000 stuks. Bijzonder zijn de reusachtige achterspoiler, het ontbreken van een achterbank, een jankende compressormotor en het wilde rijgedrag. Het is een raceauto voor de straat. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit laat Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst zien wat deze Mini zo extreem maakt.