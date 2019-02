Recept van de dag: amandelsoep

Maar de belofte was er door het zachtere weer, en niets zo gevaarlijk als een hongerig volk met een belofte voor ogen. Dus uithongeren… Cynisch? Ik denk toch dat het zo ging. Niets mis met vasten overigens… vandaag de dag, dan! Doe de amandelen met een liter water in de blender, draaien tot het heel fijn vermalen is. In een ruime pan doen en zachtjes verwarmen. Zet de ui aan in boter en doe bij het amandelwater. Doe er citroenrasp bij met de peperkorrels, de kardemom, het karwijzaad. Laat anderhalf uur heel zachtjes trekken. Liever alleen trekken, dus net niet koken. Zeef de soep en druk de pulp heel erg goed uit. Die kan weg. Dan wat zout en de room. Doe er nu de rijst bij, laat heel zachtjes 20 minuten koken tot de rijst gaar is. En nu de grote strijd, gaan we zout of hartig? Ik zeg hartig en maak het af met kappers en fijngesneden gerookte paprika, maar ook heerlijk met in plaats daarvan een hand rozijnen en krenten erdoor. We drinken er sowieso een port bij, denk ik zo.

Nodig voor drie tot vier eters:

•250 gr witte amandelen

•3 eetl boter

•1 ui gesnipperd

•rasp van 1 citroen

•6 peperkorrels

•mespunt gemalen kardemom

•1 theel karwijzaad

•zout

•½ l slagroom

•100 gr witte rijst

•(50 gr krenten)

Of

•½ eetl kappers

•2 uitgelekte gerookte paprika’s in repen.