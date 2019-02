Snurkers hebben minder seks

Koppels waarvan de man of vrouw snurkt hebben minder vaak seks, zo blijkt uit een onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland.

Chronische snurkers slapen geregeld apart waardoor de genegenheid afneemt en de zin in seks kan verdwijnen. Daarnaast zorgen een slechte slaapkwaliteit en gebrek aan zuurstof ervoor dat een snurker aanzienlijk minder behoefte aan intimiteit heeft dan een niet-snurker.

Wat ook niet helpt, is dat snurken in veel gevallen voor ruzie tussen de partners zorgt waardoor de zin in seks tot het nulpunt daalt.