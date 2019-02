Recept van de dag: aardappelfrittata uit blik

Bart is onze landelijke zeemeerman. Met een niet aflatende ijver zet hij zich in voor verantwoorde vis. En dat kan ook uit blik. Let op, er zijn heel veel namaak of zelfbedachte keurmerken, er moet gewoon MSC opstaan, dan is het oké.

Nodig voor 2 personen:

•200 gr aardappels, geschild, in stukken

•6 eieren

•50 ml melk

•2 blikjes makreel in olie

•75 gr jonge kaas, geraspt

•1 handvol spinazieblaadjes

•3 eetl tuinkers

•olijfolie

•zout en peper

Bereiden

Klop de eieren los, voeg melk toe en breng op smaak met zout en peper. Schep er de aardappelschijfjes door en meng tot alles is bedekt. Verwarm de oven tot 180° C.

Verhit wat olijfolie in een ovenvaste pan, schep het mengsel erin. Leg de makreel erop. Deksel dicht en de oven in, na ongeveer 30 minuten begint het ei te stollen. Dan de deksel er af, beetje spinazie erover, flink wat geraspte jonge kaas, en zonder deksel nog tien minuten laten kleuren.

Serveer met een laatste sprenkeling van tuinkers. Zo, dat is lekker! Uit een blikkie!

Bart nodigde me overigens uit om eens te gaan te kijken bij een blikfabriek in Spaans Baskenland. Dat is een prachtige reis geworden.

Het hele verhaal lees je aanstaande zaterdag in ons mooie blad VRIJ.