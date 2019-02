Heelal blijkt nog groter dan gedacht

De Low Frequency Array (LOFAR) waar de telescoop in Dwingeloo onderdeel van is, is gebruikt om te zoeken naar zogenaamde ’jets’. Zo worden de miljoenen kilometers lange gaspluimen genoemd, die vrijkomen als sterrenstelsels met elkaar in botsing komen of fuseren. Door de straling te meten die deze jets afgeven, heeft de groep astronomen zo’n 300.000 nieuwe sterrenstelsels ontdekt, meldt persbureau AFP.

Zwart gat

De ontdekking zorgt ervoor dat astronomen nu meer kunnen ’zien’ in het heelal, legt astronoom Cyril Tasse uit: „Als je bijvoorbeeld naar een zwart gat kijkt, verdwijnen de jets na enkele miljoenen jaren uit het zichtbare lichtspectrum. Maar op een lagere (en voor het menselijk oog onzichtbare, red.) frequentie blijven deze jets nog honderden miljoenen jaren actief, dus kunnen we nu veel oudere elektronen zien.”

De LOFAR is een Europees netwerk van radiotelescopen in zeven landen, die samen een ’schotel’ vormen met een diameter van 1300 kilometer.