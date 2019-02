Friezen staan te popelen om eerste kievitsei te vinden

Een broedende kievit Ⓒ Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

Wiuwert - Het eerste kievitsei wordt aanstaande vrijdag al verwacht. Om preciezer te zijn: om kwart voor 10 ’s ochtends zal het ei, naar verwachting, worden gelegd. „En dan is het aan onze vrijwilligers om hem zo snel mogelijk te zoeken.” Het rapen van het eerste kievitsei (aaisykjen) is een traditie die teruggaat tot in de negentiende eeuw, legt Rendert Algra uit. Hij is voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). „Toen namen boerenknechten een week vrij om eieren van weidevogels te rapen om te verkopen als delicatesse.”