Recept van de dag: witlof uit de oven

Het is een tijdsdocument. Alleen de huisvrouw wordt aangesproken. Er wordt allemachtig veel kalfsvlees aanbevolen. En nog lekker veel orgaanvlees. Niertjes, hersenen: ook hier in Nederland ging alles op. Aan de pagina werkten beroemde chefs mee als de heer Overmars van het Amstelhotel, Heering van het Kurhaus Hotel, Ate Koch van Château Neercanne. Geweldige verhalen. Maar vandaag de dag nauwelijks nog bruikbare recepten. Nou, deze wel.

Nodig voor 2 personen:

•4 stronkjes (struikjes) witlof

•1 ½ ons bacon in dunne plakjes

•6 eetl geraspte belegen boerenkaas

•20 gr boter

•paneermeel

•zout

Bereiding:

Kook de witlofstruikjes in iets gezouten water gaar. Laat heel goed uitlekken. Wikkel er plakjes bacon omheen. Leg de struikjes in een ovenschaal. Schik er hier en daar een klontje boter tussen. Strooi er telkens wat geraspte kaas op. Als laatste een laagje paneermeel, gemengd met kaas en hier en daar stukjes boter. Half uur in de oven of tot de bovenkant mooi bruin is. Morgen meer nostalgie.