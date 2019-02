Voorlopig volop zon in Alpen

Dit geldt met name voor Frankrijk en Italië. Alleen in Oostenrijk wordt het meer bewolkt en kan regionaal (vooral vrijdag) wat neerslag vallen, zo meldt Weeronline. Boven de 1500 meter valt sneeuw, in lagergelegen gebieden val er natte sneeuw of regen.

Zonovergoten

In de Franse Alpen schijnt de zon elke dag uitbundig. Dit blijft waarschijnlijk zo tot minimaal eind volgende week. Overdag kan het dooien tot boven 3000 meter. In hooggelegen wintersportplaatsen als Val Thorens komt de temperatuur een aantal uur boven het vriespunt uit en liggen de maxima rond 4 graden. In Chamonix bijvoorbeeld, ligt de middagtemperatuur rond 10 graden.

Er ligt echter overal voldoende sneeuw en in de nachten vriest het. In het algemeen hebben de pistes overdag weinig te lijden van de dooi, de lagere op het zuiden gelegen hellingen worden ’s middags wel tijdelijk nat.

Beetje verse sneeuw in delen Oostenrijk

Het was afgelopen dagen ook volop zonnig in Oostenrijk, maar komende dagen raakt het dus wat meer bewolkt en kan er wat neerslag vallen. Ten oosten van Salzburg is sneeuw op komst (regionaal 5-8 centimeter). In Vorarlberg en in de zuidelijke regio’s valt (vrijwel) niets en schijnt regelmatig de zon.

Vanaf zaterdag laat de zon zich overal weer zien. Het wordt flink warm met in wintersportplaatsen rond 1000 meter hoogte, zoals Saalbach, Kitzbühel en Kirchberg, maxima rond 10 graden. In de nachten komt het in de bergen tot lichte vorst. In het algemeen blijven de pistes ook overdag goed. Alleen zuidhellingen onder 2000 meter worden in de middagen wat slushy.

Fikse dooi in Winterberg

Op de pistes in Winterberg (Sauerland) ligt nog een flinke laag sneeuw. Buiten de pistes is de meeste sneeuw al weg. Komende dagen is het bewolkt. De maxima liggen rond 6 graden en ook in de nachten vriest het niet. De pistes zullen dus veelal nat zijn. In het weekend wordt het zonnig. De maximumtemperatuur in Winterberg komt rond 9 graden te liggen. Tijdens heldere nachten vriest het op de pistes wel, waardoor de omstandigheden iets beter worden. Volgende week zullen veel pistes in de ochtenden vrij goed zijn, maar in de middagen weer nat worden.