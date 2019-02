Zuiver op temperatuur

Sinds ik deze rubriek mede vul, ben ik ook een beetje liefhebber van warmte geworden. Op het juiste moment, welteverstaan, via een slimme thermostaat of dito radiatorknoppen. Heel comfortabel als je ’s morgens de badkamer of werkkamer inkomt en de temperatuur goed is.

Dyson, bekend van de draadloze stofzuiger, kiest een andere weg. Geen thermostaat of knop, maar een ventilator. Niet zo’n ouderwets draaiende ventilator, maar een hypermoderne uitvoering die zowel koelt en verwarmt als de lucht zuivert.

De Pure Hot+Cool ’projecteert’ per seconde maar liefst 290 liter gereinigde lucht in elke hoek (draait tot 350 graden om zijn as), waardoor de kou of warmte snel is verdwenen. Is het vertrek op temperatuur, dan gaat de verwarmings- of koelfunctie in de pauzestand, maar blijft de Hot+Cool de lucht reinigen via het negen meter lang dichtgevouwen filter. Gassen, geuren en VOS’en (vluchtige organische stoffen) worden geabsorbeerd.

Dyson zegt 99,95% van deeltjes zo klein als 0,1 micron, waaronder allergenen, bacteriën, pollen en schimmelsporen uit de lucht te halen. Deze deeltjes zijn steeds vaker in ons huis aanwezig, dankzij een betere isolatie.

De ventilator die zowel met een afstandsbediening als uitstekende app is te bedienen, kan dus het hele jaar worden gebruikt. Om te koelen of te verwarmen of om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren. Het toestel detecteert automatisch kleine deeltjes en gassen in de lucht en geeft die door aan het display en de Dyson Link-app.

Zo zijn onder meer de binnentemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, een tweetal fijnstofgroottes, VOS’en, stikstofdioxide en oxiderende gassen af te lezen in informatieve grafieken (met historie). Via de app kan er ook een weekschema worden gemaakt waarbij per dag tijden en instellingen kunnen worden aangegeven.

De afgelopen weken is de Pure Hot+Cool uitstekend bevallen. De index luchtkwaliteit (ILK) stond elke dag in het groen en snel ’lekker warm’ zonder fleece-deken op de bank. Met 599 euro niet bepaald laag geprijsd, maar met een zomer van 2018, schone lucht in huis en een snel behaaglijke werkkamer in het achterhoofd serieus het overwegen waard.