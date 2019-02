Recept van de dag: knolselderij met pastinaak

Dit was een tv-recensie uit 1954, uit het Katholieke Dagblad De Tijd. (Dank, geweldige coquinaria.nl. Ik weet niet wie het schreef maar als hij nog leeft, kijkt hij vast geen tv meer. Ik kwam erop omdat Edmond Nicolas een van de chefs was die ook schreef voor het „Wat zullen we morgen eten”, het vleesreceptenboekje waar ik het gisteren over had.

Morgen weer vlees, of vis, maar vandaag even heel wat anders. Er lag een selderijknol in de groentelade en wat pastinaak. En daar moest een heerlijk groentegerecht van komen, had ik zo bedacht. Dus eerst de knol een beetje fatsoeneren en dan vervolgens in dunne patatjes snijden. De pastinaak gaat in stukjes en blokjes. Dan doe je een klont echte boter in een braadpan. Laat de boter warm worden. Bak de knol en de wortel er samen in. Goed schudden. Lekker wat peper erin. Dan wat groentebouillon erbij tot de ’groente’ nog maar een derde boven het water uitsteekt. Hoog vuur tot je weer hoort bakken omdat het water weg is. Roer er een scheutje room door en klaar. P.S. heerlijk met een beetje mierikswortel.

Nodig voor twee personen:

•½ knolselderij in dunne patatjes gesneden

•boter

•3 dl groentebouillon

•2 eetl room

•peper