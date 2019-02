Uitstapjes over de grens bij Maastricht

Aken staat bol van het culturele erfgoed en je kunt er ook goed winkelen. Ⓒ foto 123rf

Liefhebbers van stedentrips vallen in Maastricht met hun neus in de boter. Vanuit de stad ben je ook zó over de grens, waar het goed toeven is in steden als Hasselt, Aken en Bilzen. Vanuit een vakantiepark net buiten de Limburgse hoofdstad vermaakten we ons prima in België en Duitsland.