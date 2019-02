30 jaar geleden werden in februari twéé Elfstedentochten verreden

Veel animo langs de route om de schaatsers aan te moedigen, zoals bij Bartlehiem. Ⓒ ANP

Alles was heus niet beter in de jaren 60, 70 en 80, maar misschien wel veel leuker! In deze rubriek halen we herinneringen op. Nu lonkt het voorjaar, maar ruim 30 jaar geleden werden in februari twee Elfstedentochten verreden.