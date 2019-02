Auto van de toekomst: Citroën Ami One

Met de Ami-One (de toevoeging geeft aan dat er een tweede volgt) toont Citroën een visie op toekomstige mobiliteit. De kans is groot dat dit karretje daadwerkelijk op de markt komt. De Ami-One is namelijk bedoeld voor het jongere publiek dat niet in de gelegenheid is een nieuwe auto te kopen of geen behoefte heeft aan het bezit van een auto.

De leuk ogende tweezitter is een stadsauto, die gedeeld kan worden met andere gebruikers. Hij is dusdanig ontwikkeld dat het wagengewicht slechts 425 kg is, waardoor hij mede door de maximumsnelheid van 45 km/h aan de regels van een brommobiel voldoet. Citroën vindt dat woord echter niet zo in de marketingstrategie passen en noemt de Ami-One gewoon een auto.

Om toegang tot het voertuig te krijgen, zit er op de deur een QR-code die met een app gescand kan worden. Je gebruikt de app ook als ‘instrumentarium’ met navigatiefunctie voor het 2,50 meter lange autootje. De 1,50 meter hoge én brede Ami-One beschikt over een simplistisch design en is gemaakt met een minimum aan onderdelen, wat het lage gewicht verklaart en de productiekosten drukt.

Veel onderdelen zijn uitwisselbaar, zoals de stoelen en de portieren inclusief de scharnierpunten, waardoor die tegengesteld openen. Aan de linkerkant naar achteren en rechts gewoon naar voren. De elektrische Ami-One heeft een actieradius van 100 km en zou zomaar over een jaar of wat in verkoop kunnen gaan, bijvoorbeeld als opvolger van de C1 rond 2021. De 45 km/h snelle auto debuteert begin maart op de Autosalon van Genève. Dan worden er waarschijnlijk ook meer details bekend van gemaakt.

