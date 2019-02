Recept: spinazie met gorgonzola

Het gerecht: koop zo'n buitenmaats pak spinazie. Laat de ui in de hete boter glijden, teentje knoflook erbij pas als de ui glazig is. De spinazie erbij en stoven. Dus deksel erop en zachtjes laten inklinken. Giet het vocht af, maar bewaar het.

Smelt weer wat boter, bloem erdoor. Nu melk en het kookvocht, gelijke delen. Kloppen met de garde, laat zachtjes 10 minuten doorkoken. Brokkel de gorgonzola erin. Laat smelten, niet meer te veel roeren. Doe een laagje water in een koekenpan. Beetje zout.

Als het water kookt, heel laag zetten, tik de verse eieren in het water. Laat zo staan tot ze stevig zijn. Ovenschaal invetten. Schep de eieren uit het water, in de schaal, spinazie erover, wat zout, peper en een beetje nootmuskaat. Dan de saus over de spinazie gieten. Kwartiertje in een hete oven 200° C. Dat is nog eens lekker eten.

Nodig voor 4 personen:

• 1 1/2 k spinazie, gewassen

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teen knoflook, door de pers

• 2 eetl boter

Voor de saus:

• 1 eetl bloem

• 2 eetl boter

• 4 dl melk en kookvocht samen

• 200 gr gorgonzola

En nog

• 8 eieren, gepocheerd