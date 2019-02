Recept van de dag: pannenkoekjes met hazelnoot

Vooral met de hazelnoten is het een combinatie die van een eenvoudige eierpannenkoek een haast culinaire belevenis maakt. De smaak-link tussen ei en hazelnoot wordt gelegd door de sherry. Eigenlijk een boekje van niets, maar prachtig verzorgd.

Het recept is heel eenvoudig. Een iets aangepaste versie om het een iets lichtere smaaktoets te geven. Iets verderop in het voorjaar geef ik dan de tuinkruidenversie.

Nodig voor een tafel vol geluk:

•125 gr bloem

•125 gr boekweitmeel

•4 eieren

•½ l volle melk

•3 theel suiker

•beetje zout

•boter

•1 bekertje room

•2 eetl sherry, nog beter amontillado

•3 theel stemgembersiroop

•½ theel citroenrasp

•2 eetl gehakte hazelnoten, even geroosterd

Bereiden

Doe bloem en boekweit in een kom. Klop de eieren met de melk los. Beetje zout erbij. Roer de suiker erdoor. Laat even staan tot de suiker is opgelost. In boter aan twee kanten dunne pannenkoekjes bakken. Rol ze op.

Klop sherry door de room, die nog net vloeibaar moet zijn.

Je mag er een theelepel stemgembersiroop bij doen. Een beetje citroenrasp ook. Hak de hazelnoten fijn, rooster heel even, strooi over de pannenkoeken, serveer met de room ernaast. En daar hoort een Hertog Jan Grand Prestige naast in het glas. Deksels wat lekker.