Help, mijn kat gaat vreemd!

Piet Hellemans: „Het is fijn voor katten als ze naar buiten kunnen. Daar hebben eigenlijk alle katten behoefte aan. Ze hebben dan een echt territorium, interactie met soortgenoten en lichaamsbeweging.

Als katten op de openbare weg kunnen komen, is er wel risico dat ze worden doodgereden of door een hond worden gepakt. Daar ben ik dus geen voorstander van. De gps-zenders met simkaart zijn inderdaad (nog) wat groot. Bovendien moet een kattenbandje altijd open kunnen als er kracht op komt, dus is er kans dat uw kater hem verliest. Er zijn ook kleinere/lichtere trackers die via bluetooth werken, maar die zijn op lange afstand minder nauwkeurig.

Doe een kokertje of naamplaatje om zijn bandje met uw telefoonnummer en de vraag om te bellen als hij op visite is. Ik zou de buren vragen of het oké is dat hij langskomt en nummers uitwisselen voor als hij weer eens zoek raakt.”

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl

Wie weet leest u het antwoord hier terug.