Oproep: wat zijn uw herinneringen aan de videotheek?

Vooral in de jaren tachtig nam het aantal videotheken sterk toe door de komst van de videorecorder. Bijna iedereen was ervan overtuigd dat dit einde verhaal was voor de bioscopen. Het grote publiek zou immers alleen nog maar films kijken in de huiskamer. De bioscopen bestaan echter nog steeds en de videotheken zijn inmiddels verdwenen of veranderd in zogenaamde ‘gemakswinkels’.

Wat zijn uw herinneringen aan het fenomeen videotheek? Stuur anekdotes aan toen@telegraaf.nl

Volgende week komen we op het onderwerp terug in onze zaterdagbijlage VRIJ.