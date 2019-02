Met zijn zuinige hybride aandrijflijnen en het betrouwbare imago van Toyota is de Corolla sowieso een heel verstandige keuze in het felbevochten middenklasse segment. Maar zijn er ook andere redenen om voor de Corolla te kiezen, of juist om hem te laten staan? Dries van den Elzen van Autovisie zocht het voor je uit.