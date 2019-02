Recept van de dag: zoete Pilaffrijst

„Snij het lamsvlees in blokjes, en braad het aan in boter. Abrikozen erbij, suiker erin en aanvullen met water tot het bijna onderstaat. Laat een uur zacht koken.

Verwarm 125 gr boter in een pan met dikke bodem. Hierbij de rijst en roeren op een matig vuur. De bouillon erbij gieten, dan tomatenpuree, 300 gr boter (! Wow, dat waren nog eens recepten) en een snuifje cayennepeper. Toedekken en in een al hete oven (160 °C) garen in 35 minuten. „Dan storten we de rijst op een schaal. Intussen is de lamsragout met abrikozen gaar geworden. Deze storten we rondom de rijst. Een schotel uit de kokskeuken, die met wat inzicht op elks tafel kan komen.”

Een heerlijk recept, toch?

Jullie houden stiekem wel van wat zoet in je eten, is me al jaren duidelijk. Geniet!

Nodig voor een volle tafel nostalgie:

• 700 gr lamsschouder

(in blokjes)

• 40 gr abrikozen

• 100 gr suiker

• 125 gr boter

• 400 gr rijst

• 800 gr bouillon

• 3 eetl tomatenpuree

• 300 gr boter

• cayennepeper