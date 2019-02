Recept van de dag: Indische eieren

Dit recept kreeg ik twee jaar geleden van Marianne De Haas tijdens een Indische week in deze rubriek. Ik geef het graag nog eens. Omdat ik er zelf zo’n trek in heb.

Nodig voor 10 eieren:

•3 dl slaolie

•1 grote ui

•2 grote preien

•2 tenen knoflook klein gesneden

•1 zakje nasi-groente

•3 eetl sambal

•1 flinke scheut liefst zoute (Asin) ketjap

•1 flinke scheut tomatenketchup

•bosje peterselie en selderij kleingesneden

•10 hardgekookte eieren

Bereiding:

„Verhit de olie in de wok. Gesneden ui en knoflook erin, prei erbij. Zakje nasi groente erdoorheen. Sambal erdoor roeren. Ketjap en tomatenketchup erbij. Even doorroeren. Hoeft echt maar heel even. Gas uit en de kleingesneden peterselie en selderie erdoorheen roeren. Gepelde eieren in een ovenschaal, saus eroverheen een dag lekker laten intrekken. Als je de saus die je over hebt in de ijskast zet. kan je er steeds weer hardgekookte eieren in doen net zolang tot de saus op is.”