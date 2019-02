Onthuld: Peugeot 208

Debuut

De nieuwe 208 beleeft zijn debuut op de Autosalon van Geneve 2019, die van 7 tot en met 17 maart in de Palexpo wordt gehouden. Daar staat de 208 in verschillende versies, zoals de hier afgebeelde GT-line en de e208. Laatstgenoemde is de elektrisch aangedreven variant. Hij verschijnt enkele weken na de verkoopstart in het derde kwartaal van 2019. Voorin hangt een 100 kW sterke elektromotor, geschakeld aan een 50 kWh-batterij onder de achterbank. Je moet er volgens fabrieksopgave 340 km mee kunnen halen. Aan het uiterlijk is af te lezen dat het een e208 is, zoals aan de leeuw in de grille met blauwe gloed, het logo, de grotere bodemvrijheid en de gedeeltelijk in de carrosseriekleur gelakte grille.

Dik en vlot

Maar verder is de e208 optisch gelijk aan de andere 208-motoriseringen. Beide beschikken over een compleet nieuw design. Kenmerkend zijn de diepliggende lichtunits en de verticaal lopende dagrijverlichting. Rond de wielkasten bevinden zich zwart uitgevoerde opzetstukken en de achterlichtunits worden door een zwarte strip met elkaar verbonden. In het ontwerp van de lichtunits vóór en achter zijn ‘krassen’ van een leeuwenklauw verwerkt. De 208 ziet er lekker dik en vlot gestileerd uit.

Platform

In vergelijking met zijn gelijknamige voorganger staat hij potiger op de wielen, wat we in Peugeots R&D-center in het Franse Velizy onder de rook van Parijs in levende lijven mogen ervaren. De wielbasis is ondanks het compleet nieuwe platform gelijk gebleven, maar door aangepaste voor- en achteroverhang nam de maatvoering met zo’n acht centimeter toe. De daklijn ligt 3 cm lager en hij is 4 cm breder. Peugeot claimt meer interieurruimte, maar dat moet in de lengte en breedte worden gezocht. Door de vorm van de bagageruimte te wijzigenis de laadruimte beter bruikbaar, al nam het volume niet toe óf af.

3D i-cockpit

Op Night Vision na neemt de vijfdeurs hatchback -andere carrosserievarianten komen er niet- alle veiligheidssystemen van de 508 over. Iets wat de grotere en duurdere middenklasser niet heeft en nu debuteert in de compacte hatchback is de 3D i-cockpit. De informatie op het fraai vormgegeven instrumentarium, waar je óver je kleine stuurwiel naar kijkt, krijgt nu diepte, waardoor bijvoorbeeld aanwijzingen van het navigatiesysteem, veranderende snelheidslimiet of storingslampjes naar de voorgrond worden gehaald of beter op te vallen. Mocht je je er als bestuurder aan ergeren, dan kun je het uitschakelen. Het tweede scherm, dat centraal in het met een zachte toplaag bedekte dashboard staat, meet nu 10 inch. Je bedient het via het scherm of met de sneltoetsen eronder. Vernuftig is het bergvak eronder, waarvan de naar beneden scharnierende klep als telefoonhouder kan dienst doen. In de ruimte zelf zit een mogelijkheid tot draadloos laden van de Smartphone.

Smaken

Bij de marktintroducties biedt Peugeot de 208 met vier verschillende aandrijflijnen aan. Aan de basis staat een 75 pk benzinemotor, die wordt bijgestaan door een 100 en 130 pk sterke turbovariant. Het zijn allemaal driecilinders met een slagvolume van 1,0 liter. Dan is er een diesel, een 1.5 met 130 pk. Meer smaken komen er niet, want de vraag naar de zelfontbrander is ingestort, zo geeft de projectleider aan. De fabrikant ziet de elektrische 208 als een alternatief.

Marokko

Peugeot gaat de 208, die alleen als vijfdeurs hatchback komt, vanaf deze zomer in Slowakije en Marokko bouwen. De levering start in het derde kwartaal.

