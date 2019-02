Ⓒ Hollandse Hoogte / Caiaimage

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Een oude vriendin vroeg of ik een goed woordje voor haar wilde doen bij mijn bedrijf. Tegen beter weten in deed ik dat, waarna zij werd aangenomen. Maar ik had het kunnen weten: het liep fout.”