Recept van de dag: Latkes van Ottolenghi

Doe je mee aan de postcodeloterij? Nou, dan heb je dit recept al in het boekje Koken met Kanjers dat ze onlangs hebben rondgestuurd. Het is een verzameling gerechten van de grote Yotam Ottolenghi. Maar misschien is dit een aardige herinnering aan dat boekje en dat gerecht. Al bladerend kreeg ik meteen trek toen ik het zag. Ik denk vandaag al buiten eten!