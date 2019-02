Recept van de dag: nasi met kip

Nodig voor 4 personen:

•4 kippenpoten

•1 stukje foelie

•6 kruidnagels

•6 witte peperkorrels

•water

•350 gr basmatirijst

•2 uien

•3 eetl olie

•4 eieren

•9 blaadjes Thaise basilicum

Bereiding

Doe de kippenpoten met foelie, kruidnagels, witte peperkorrels, zout en water in een pan, koud water erbij tot het onderstaat en breng aan de kook. Deksel erop, 40 minuten zacht koken. Haal kippenpoten uit de nu ontstane bouillon en dep af. Doe de rijst in een pan en doe er volgens aanwijzing op het pak precies genoeg van de bouillon bij. Kook tot het vocht is opgenomen, stoom nog even droog door een dikke handdoek over de pan leggen. Fruit de ui, kook de eieren.

Dan als de rijst droog is, bak je die in wat olie. In een andere pan pak je kippenpoten tot ze een kleurtje hebben. Kip op de rijst, uitjes erover, eieren ernaast. Bestrooi met reepjes basilicum.

Pilsje? IPA dan, heerlijk hierbij.