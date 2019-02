Jonge ijsbeertjes voor het eerst naar buiten

Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

De drie maanden oude ijsbeertweeling in Dierenrijk in het Brabantse Nuenen is vandaag, op de internationale dag van de ijsbeer, voor het eerst naar buiten geweest. Samen met moeder Frimas verkenden ze hun buitenverblijf en smulden ze van hun eerste maaltje in de zon.