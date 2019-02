Filmrecensie: ’Bloody Marie’ ✭✭✩

Bloody Marie is de nieuwe film van Van Driel, die dit keer de credits van het scenario en de regie deelt met zijn vaste cameraman Lennert Hillege. Zij richten de spotlights op Marie Wankelmut, een Duitse striptekenares die na haar succesvolle beeldboek Porno voor blinden maar geen opvolger uit haar potloden krijgt. Deze creatieve droogte verdrinkt ze in liters drank: biertjes voor de dorst, wodka’s voor de smaak en whisky’s om dronken te worden. Als zij het op een dag aan de stok krijgt met haar pooierbuurman Dragomir, moet ze vrezen voor haar leven.

Met de Amsterdamse Wallen als morsig decor, ontrolt zich vervolgens een merkwaardige mix van drama en misdaad. De Duitse actrice Susanna Wolff overtuigt aanvankelijk volledig als mistroostige zuipschuit, wier hond de enige stabiele factor in haar leven is. Maar als Marie via Dragomir in de duistere wereld van prostitutie en vrouwenhandel belandt, verandert zij wel erg makkelijk van hulpeloze alcoholist in een getergde wraakengel. Suspensevolle beelden levert deze metamorfose zeker op; jammer alleen dat het verhaal dan allang uit het lood is geslagen.