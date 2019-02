Filmrecensie: ’Vice’ ✭✭✭✩

Sluwe Dick Cheney (Christian Bale, l.) manipuleert de schaapachtig lachende George W. Bush (Sam Rockwell).

Adam McKay begon zijn carrière als schrijver van sketches voor Saturday Night Live en maakte samen met komiek Will Ferrell de overstap naar bioscoopfilms (Anchorman, Step brothers). In 2015 gooide hij vervolgens hoge ogen met The big short (2015), waarin hij de ingewikkelde Amerikaanse hypotheekcrisis op een satirische manier behapbaar maakte. Nu portretteert hij in Vice de opkomst van Dick Cheney, van 2001 tot 2009 vice-president onder George W. Bush. Op een vergelijkbare manier: met evenveel snijdende humor en opnieuw met Christian Bale als hoofdrolspeler.