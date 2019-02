Filmrecensie: ’Peterloo’ ✭✭✭

Twee eeuwen geleden was representatieve volksvertegenwoordiging een lachertje in Groot-Brittannië. Vrouwen mochten helemaal niet stemmen, maar ook mannen zonder aantoonbaar grondbezit hadden geen enkele invloed op wie er in het parlement zat. Wie dat onrechtvaardige systeem wilde veranderen, werd als opruier weggezet. En een vreedzaam volksprotest in 1819 werd zelfs in bloed gesmoord.