Filmrecensie: ’Escape room’ ✭✭✭

De muren komen letterlijk op Ben Miller (Logan Miller) af in de benauwende openingsscène. Daarna neemt de film een stapje terug en laat zien hoe hij met vijf anderen beland is in een reeks van geavanceerde escape rooms, ergens op een vervallen bedrijventerrein in Chicago. Eenlingen zijn het, stuk voor stuk. Gelokt met een persoonlijke uitnodiging en de kans op het winnen van een grote geldprijs. Eenmaal samengebracht in een wachtruimte klapt de val dicht. De kamer verandert in één grote oven, de spelers in pionnen op een speelbord vol dodelijke gevaren. De puzzels die zij samen moeten oplossen om te ontsnappen, blijken verbonden met hun traumatische verleden. Waarna er steeds weer nieuwe kamers wachten, met steeds weer nieuwe bedreigingen.

De escape rooms en hun dodelijke design zijn in deze film de grootse attractie, want voor meepuzzelen met de personages heb je als kijker helaas te weinig informatie. Wat hen hier bracht en wie van hen het dodelijke spel uiteindelijk zal weten te overleven, houdt ons intussen toch geboeid. Regisseur Adam Robitel (Insidious: The last key) verkiest daarbij spanning boven expliciete gruwelen, maar trapt uiteindelijk zelf in wat al te voorspelbare valkuilen.