Filmrecensie: ’Ray & Liz’ ✭✭✭✭

Billingham start zijn regiedebuut met de fase waarin zijn vader letterlijk alleen nog slaapt en bier drinkt, om vervolgens terug te springen naar twee periodes uit zijn jeugd, waarbij de focus vooral op zijn jongere broertje ligt.

De milieuschets van Billingham is een nietsontziend kijkje in de onderklasse, die wordt beheerst door onverschilligheid. Een plek waar mensen compleet aan de grond zitten en alleen nog de schuld aan anderen kunnen of willen geven. Hoewel vader en moeder intussen ook medelijden opwekken.

In een interview merkte de regisseur op dat hij en zijn broertje volgens de statistieken allang zwervend, gevangen of dood hadden moeten zijn. Aan Ray & Liz kleeft echter geen boodschap. Waar het voor een Oscar genomineerde Capharnaüm onlangs de interessante vraag stelde of iedereen wel een kind op de wereld zou mogen zetten, houdt Billingham het puur bij zijn eigen herinneringen.