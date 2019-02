Recept van de dag: kipnuggets

Ⓒ Hollandse Hoogte / BSIP

Als je deze hebt gemaakt dan krijg je de kinderen nooit meer mee naar de fastfood. Nooit meer! Zien ze een grote M langs de snelweg, dan zullen roepen: „Snel naar huis en zelf kipnuggets maken.” Ik geef je dit recept alleen als je belooft om echt goed kippenvlees te kopen. Ja, het is wat duurder maar het lekt niet. Niets is zo erg als vlees waar kunstmatig water in geduwd is. Kost niets maar is wel een schande in je pan.