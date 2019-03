Recept van de dag: groene oortjespasta

Ⓒ Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Als ik het even niet meer weet, iedere dag iets nieuws verzinnen dat in het seizoen past en in de pas loopt met bijvoorbeeld het weer is wel eens lastig, kijk ik altijd in het in mijn ogen beste kookboek dat er ooit in Nederland is gemaakt, De Avontuurlijke Keuken van Berthe Meijer.